Североатлантический альянс придерживается деструктивной стратегии по космосу, стремясь превратить его в арену боевых действий. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя недавно опубликованный документ альянса "Всеобъемлющая политика НАТО в космосе", она заострила внимание на том, что руководители организации предлагают распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны блока, в том числе статью, в которой сообщается следующее: "Нападение на одного члена НАТО — нападение на всех".
По словам Захаровой, документ отличается тенденциозным и провокационным характером.
"Выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе с США, которые нацелены на размещение оружия в космосе", — сказала официальный представитель МИД на брифинге, трансляцию которого ведёт телеканал "Россия 24".
Она добавила, что НАТО может представлять угрозу для объектов, находящихся в космосе.
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