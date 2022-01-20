Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций

Американские политики регулярно заявляют о якобы готовящемся вторжении РФ на украинские земли ради собственных военных провокаций. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Выступая на брифинге, она пояснила, что западные и украинские СМИ сегодня насыщены громкими публикациями о гипотетической войне. По её словам, официальные лица США тоже стали активно "тиражировать спекуляции" на эту тему.

"Мы убеждены, что цель этой кампании — создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера", — сказала Захарова во время мероприятия, трансляция которого ведётся на телеканале "Россия 24".

Представитель МИД подчеркнула: планы США могут негативно повлиять на мировую безопасность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия передвигает войска исключительно по своей территории и не угрожает Украине.

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