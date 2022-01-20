Операция "Спаси большого пса" в Британии: Джонсон не хочет уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся в парламенте резкой критике со стороны своего бывшего союзника Дэвида Дэвиса, который потребовал, чтобы он "взял на себя ответственность за свои действия" и ушёл в отставку.

Требование стало выражением недоверия к премьер-министру со стороны депутатов от тори.

По данным Sky News, в среду 20 депутатов от партии подали письма о недоверии руководству Джонсона, и вскоре после этого премьер-министр столкнулся с более прямыми призывами уйти в отставку.

Дэвид Дэвис возглавил обвинение против Джонсона. Союзник премьер-министра во время процесса Brexit, Дэвис сказал:

"Я ожидал, что мой лидер возьмёт на себя ответственность за свои действия. Вчера он сделал обратное (накануне Джонсон давал объяснения по поводу скандальной вечеринки, устроенной им во время первого коронавирусного локдауна в 2020 году, и заявил, что "никто не предупредил” его о том, он нарушает правила, которые, кстати, его же правительство и установило. — Прим. ред.)

Во время своей "обвинительной речи" Дэвис Джонсон процитировал знаменитое осуждение Леопольдом Эмери премьер-министра Невилла Чемберлена в начале Второй мировой войны:

"Вы слишком долго сидели здесь, чтобы делать что-то хорошее. Во имя Бога, уходите!”

В ответ на это Джонсон сказал, что он берёт на себя "полную ответственность за всё, что делается в этом правительстве и во время пандемии”. Присутствовавшие отреагировали смешками.

"Никуда я не уйду"

Джонсон исключил возможность своей отставки по крайней мере до публикации отчета о вечеринках на Даунинг-стрит старшим государственным служащим Сью Грей, который должен быть опубликован на следующей неделе.

Сейчас он, как сообщается, работает над планом сохранения за собой поста премьера, который включает перестановки в правительстве Британии и организации в СМИ компании "восхваления трудного выбора”, который он сделал во время пандемии.

Журналисты уже окрестили план "Операцией "Спаси большого пса”.

Бегство с корабля тори началось

Помимо вотума недоверия, Джонсон получил серьёзный удар от депутата-консерватора Кристиана Уэйкфорда, который в тот же день перешёл в Лейбористскую партию, заявив, что только лейбористы могут создать "альтернативное правительство, которым эта страна может гордиться, а не стесняться”.

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