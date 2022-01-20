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Автор Ольга Лебедева

Билл Гейтс предупредил: пора задуматься о защите от новых смертоносных вирусов

Мир

Билл Гейтс в очередной раз заговорил о новых вирусах, которые могут быть более смертоносными, чем COVID-19, заявив, что богатые страны должны увеличить финансирование разработки и производства вакцин, чтобы подготовиться к потенциально катастрофическим вспышкам.

Билл Гейтс предупредил: пора задуматься о защите от новых смертоносных вирусов

Миллиардер в интервью Financial Times предупредил, что, несмотря на большой ущерб, который пандемия коронавируса наносит миру, последствия следующей инфекции будут еще масштабнее.

Соучредитель Microsoft объяви о том, что его Фонд выделит $150 млн для Коалиции инноваций по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI). Он отметил, что, "хотя дельта-и омикронные варианты коронавируса были одними из самых передающихся вирусов, которые когда-либо встречались, мир мог быть поражен более вирулентным патогеном, убивающим гораздо больше людей".

По словам Гейтса, инвестируя в исследования и производственные мощности по вакцинам, чтобы обеспечить быстрое распространение новых препаратов по всему миру, правительства могут подготовиться к подавлению будущих вспышек:

"Когда мы говорим о том, чтобы потратить миллиарды на спасение … триллионов экономических убытков и десятков миллиардов жизней, это довольно хороший страховой полис".

Прямо сейчас CEPI пытается собрать $3,5 млрд, чтобы сократить время, необходимое для разработки новой вакцины, до 100 дней. Гейтс активно помогает финансировать испытания нескольких вакцин, которые в настоящее время разрешены для вакцинации против ковида, но он посетовал, что достаточные поставки "опаздывают в развивающиеся страны".

Гейтс уверен, что прямо сейчас мир переживает худшую фазу коронавирусной пандемии, но считает, что она "не продлиться долго" и, если все люди "будут заботиться о себе и пройдут вакцинацию", то "омикрон" станет последним штаммом COVID.

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Темы пандемия билл гейтс коронавирус
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