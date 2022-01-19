Политический эксперт из США Клинтон Эрлих высказал своё мнение о вероятности вступления Украины в НАТО.
По его мнению, в альянсе вряд ли кто-то рассматривает эту идею всерьёз.
"Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на её вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО", — заявил Эрлих в эфире телеканала Fox News.
Кроме того, Клинтон Эрлих полагает, что нежелание видеть Украину в НАТО может быть также связано с коррупцией в украинском правительстве.
Ранее военные эксперты сказали, что Россия даст немедленный "военно-политический" ответ, если США откажутся давать Москве юридические гарантии о невступлении Украины, Грузии и других постсоветских стран в НАТО.
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