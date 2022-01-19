Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что в стране рассчитывают на согласование США и Евросоюза пакета санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.
"Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнеров — это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к РФ", — заявил глава ведомства.
По его мнению, ограничительные меру могут поспособствовать сдерживанию агрессии с российской стороны. Он также отметил, что Россия должна каждый день осознавать, что санкции — не просто угрозы, а реальность.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину и встретился с лидером страны. Он проинформировал президента Украины о контактах с Россией на прошлой неделе и заверил Зеленского, что ничего касательно Украины не будет происходить без Украины.
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