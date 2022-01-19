Зеленский поговорил со Столтенбергом об участии Украины в саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, о чём говорил по телефону с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

На своей странице в Twitter президент Украины сообщил, что в рамках телефонных переговоров с представителем Североатлантического альянса удалось обсудить ситуацию в Европе и предстоящий июньский саммит.

"Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нём Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", — написал он в публикации.

Ранее Столтенберг сделал заявление насчёт членства Украины и Грузии в НАТО. Он сказал, что решение о вступлении этих стран в альянс уже давно принято, однако сроки пока не определены.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", — сообщил он.

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