EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Китай был готов отправить войска в Казахстан

Мир

Власти Китайской народной республики готовы были предоставить Казахстану любую помощь, в том числе военную. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Китай был готов отправить войска в Казахстан

По его словам, "с первых дней китайское правительство было с нами на связи на президентском уровне, и я был в контакте с министром иностранных дел Ван И".

Мухтар Тлеуберди сообщил, что власти Китая были готовы предоставить всю необходимую помощь. "Многие из наших партнеров были готовы предоставить любую помощь, включая военную. Но у нас не было правовой базы, чтобы принять иностранные войска от других стран или организаций, кроме ОДКБ", — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился за помощью к другим государствам — участникам Организации Договора о коллективной безопасности. Уже на следующий день в Казахстан были направлены контингенты из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана.

Это обращение за помощью с явным неодобрением встретили в Вашингтоне. Где заявили, что хотели бы получить объяснения от Казахстана относительно того, почему потребовалось обращаться за помощью к ОДКБ. Были получены такие объяснения или нет, официально не сообщалось.

Напомним, 19 января из Казахстана были выведены еще остававшиеся в стране подразделения миротворческого контингента ОДКБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы ван и китай казахстан касым-жомарт токаев
Новости
Собчак высказалась о Волочковой: "Вразнос пошла девка!"
Блинкен рассказал Зеленскому о переговорах США и России
Китай был готов отправить войска в Казахстан
Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации конфликта с Украиной
Политолог: Порошенко использует суд над ним в своей предвыборной кампании
Сторонники Порошенко отправились "передать привет" к офису Зеленского
Курский депутат Карцев пронёс в "красную зону" самогон и сало
Порошенко спел гимн Украины в суде
В Великобритании отменяют масочный режим
Евросоюз пригрозил РФ "масштабными санкциями" при ухудшении ситуации на Украине
Последние материалы
Собчак высказалась о Волочковой: "Вразнос пошла девка!"
Расторопша: ценное и доступное лекарство для печени
Блинкен рассказал Зеленскому о переговорах США и России
Можно ли не выплачивать кредит: эксперт развенчивает мифы
Китай был готов отправить войска в Казахстан
Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации конфликта с Украиной
Политолог: Порошенко использует суд над ним в своей предвыборной кампании
По закону джунглей: как Эрдоган использует Казахстан в своих интересах
Сторонники Порошенко отправились "передать привет" к офису Зеленского
Курский депутат Карцев пронёс в "красную зону" самогон и сало
Популярное
Мир. Новости мира
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации

Физиогномист Олег Воеводин проанализировал жесты и мимику Нурсултана Назарбаева во время его видеообращения к нации и рассказал, что бывший президент Казахстана хотел сказать на самом деле.

Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Быть или не быть договорённостям о евробезопасности? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Здоровье
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников