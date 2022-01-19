Власти Китайской народной республики готовы были предоставить Казахстану любую помощь, в том числе военную. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
По его словам, "с первых дней китайское правительство было с нами на связи на президентском уровне, и я был в контакте с министром иностранных дел Ван И".
Мухтар Тлеуберди сообщил, что власти Китая были готовы предоставить всю необходимую помощь. "Многие из наших партнеров были готовы предоставить любую помощь, включая военную. Но у нас не было правовой базы, чтобы принять иностранные войска от других стран или организаций, кроме ОДКБ", — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился за помощью к другим государствам — участникам Организации Договора о коллективной безопасности. Уже на следующий день в Казахстан были направлены контингенты из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана.
Это обращение за помощью с явным неодобрением встретили в Вашингтоне. Где заявили, что хотели бы получить объяснения от Казахстана относительно того, почему потребовалось обращаться за помощью к ОДКБ. Были получены такие объяснения или нет, официально не сообщалось.
Напомним, 19 января из Казахстана были выведены еще остававшиеся в стране подразделения миротворческого контингента ОДКБ.
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