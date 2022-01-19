В Британии отменяют масчоный режим

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменяются "удалёнка" и масочный режим, сообщает РИА Новости.

Предполагают, что данное решение было принято правительством на фоне скандала с вечеринками в резиденции во время локдауна.

"Со вторника следующей недели обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии", — добавил Джонсон.

Ранее появилась информация, что учёные войск радиационной, химической и биологической защиты России разработали тестирование на коронавирус, позволяющий получить результат быстрее, чем при ПЦР-исследовании. Па данным Министерства обороны, точность нового теста, получившего название "КовиГен-LAMP", составляет не менее 95%.

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