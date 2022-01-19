Замглавы МИД РФ Рябков призвал не беспокоиться из-за учений России и Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил на заявления о том, что совместные учения России и Белоруссии это подготовка к нападению на Украину. Российский дипломат призвал не беспокоиться.

Он уверил, что нет никаких причин для волнения, ведь российская сторона придерживается дипломатических решений, которые направлены разрешения конфликтов в рамках диалога.

"Уверяю вас: никаких оснований беспокоиться по поводу чего-либо в связи с этими учениями нет. Нам надо сфокусироваться на дипломатическом треке. Я все время говорю о том, что мы готовы к диалогу и мы ищем политическое решение. Я это подтверждаю вновь", — передаёт РИА Новости слова Рябкова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, темой которого стал замысел совместных учений вооружённых сил России и Белоруссии, сообщил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ разместились более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение.

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