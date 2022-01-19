Политолог Бортник: до войны между РФ и Западом осталось две недели

До военного столкновения между Россией и Западом осталось всего две недели. Такое мнение выразил глава Украинского института политики Руслан Бортник.

В эфире телеканала "Наш" он отметил, что ситуация регламентируется "внутренними российскими процессами". При этом политолог подчеркнул: боевые действия вряд ли развернутся на Донбассе.

"До войны осталось две недели. Россия не заинтересована "поджигать" Донбасс, потому что это её границы, но до нового витка эскалации между РФ и Западом две недели. Что это будет, я пока не берусь прогнозировать", — сказал Бортник.

Он также добавил, что российская армия уже готова к началу военных операций.

В западных и украинских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что РФ якобы готовит вооружённое нападение на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял: Россия никому не угрожает, а лишь передвигает войска в рамках своей территории.

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