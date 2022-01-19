Что "не так" с видеовыступлением Назарбаева?

Видеообращение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нации, вопреки ожиданиям, не поставило точку в обсуждениях судьбы политика, которого после заявлений лидера российской ЛДПР некоторые всерьёз записали в покойники. Напротив, вопросов у общественности стало, пожалуй, даже больше.

Первое, на что обратили внимание внимательно смотревшие выступление елбасы, — расхождения "в показаниях":

По словам Назарбаева, "он пенсионер и находится на заслуженном отдыхе". А ведь до событий, потрясших страну, он был "в должности отца нации":

Нашлись и такие, кто посчитали "явление Назарбаева народу" продиктованным корыстными мотивами:

"Ну что, господа, увидели, как замельтешил Назарбаев, когда Токаев начал прижимать его клан, когда начал щипать его зятьков и племянников. Елбасы 16 дней молчал, когда Казахстан трясло и лихорадило, а тут проснулся ЛИДЕР НАЦИИ", — пишет пользователь под ником ДЖЕЛО-41.

Кто-то уверен, что на бывшего президента оказывается силовое давление:

Мнение политолога

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал ситуацию более предметно. В Facebook он написал, что всё происходящее сейчас — "пошлая история".

По мнению Дубнова, первый президент Казахстана "сдаёт свой обширнейший клан, детей, брата, зятьёв, племянников, внуков и прочей присосавший к Семье челяди". И делает он это для того, чтобы "сохранить статус елбасы, отца нации".

Политолог считает, что самое обсуждаемое выступление недели очень похоже на "информационные консервы" (заранее сделанная видеозапись, без визуальной привязки к месту и времени. — Прим. ред.).

"Даже не извинился. Консерва могла записываться раньше, чем произошли главные события, в том числе и ввод сил ОДКБ, он ведь даже Путина не благодарит", — пишет Дубнов.

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