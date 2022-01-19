ЕС разъяснил позицию по новым санкциям против России

Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций” против России в связи с ситуацией на Украине, уточнив, что любые меры будут приняты только в случае фактического нападения.

Его комментарии прозвучали в связи с тем, что напряженность на границе России с Украиной остается высокой, а Москву обвиняют в размещении более 100 тысяч военнослужащих в этом районе в рамках подготовки к вторжению. Кремль, напомним, неоднократно отвергал эти предложения.

Как сообщает ТАСС, Боррель объявил Комитету Европарламента по иностранным делам, что ЕС готовит пакет санкций, которые "будут использованы для удара по Москве, если она решит вторгнуться в Украину".

"Однако, несмотря на требования Киева нанести по России упреждающий удар, — отметил еврочиновник, — проект мер, который готовится, будет реализован только в случае эскалации. Превентивных санкций не будет. О них речь не идёт вообще. Мы обсуждаем, что делать в случае, если что-то случится. Быть готовым действовать не значит действовать до того, как это потребуется”.

К слову, Америка также пригрозила ударить по Москве "сильными санкциями" в случае военного вторжения на Украину:

На прошлой неделе группа сенаторов США от Демократической партии внесла законопроект, содержащий возможные ограничения для введения в отношении России. Среди прочего, законопроект предлагает ввести санкции против президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, а также он нацелен на российские банки и другие отрасли промышленности.

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