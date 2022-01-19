Украина объяснила возможную причину российского вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может в качестве оправдания для военных действий за пределами своих границ использовать необходимость защитить своих граждан в охваченном войной Донбассе.

Офис Зеленского опубликовал заявление на своем сайте во вторник, после встречи украинского лидера с группой американских сенаторов.

Визит американских законодателей был призван подтвердить приверженность Вашингтона Киеву, поскольку лидеры обеих стран предупредили, что они опасаются "неминуемого российского вторжения на Украину".

"Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает активную кампанию по выдаче паспортов населению наших временно оккупированных территорий в попытке создать предлог для эскалации под видом” защиты российских граждан"", — говорится в заявлении на сайте.

Напомним, в прошлом году Зеленский обвинил Москву в "поддержке повстанцев" и заявил, что "паспортизация” населения Донбасса была первым шагом в российском плане аннексии региона.

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