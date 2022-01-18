Политолог Баширов: отключение России от SWIFT - смерть для Запада

Отключение России от SWIFT это лёгкая простуда для РФ, однако для Запада это смерть, заявил политолог и генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов.

Такое мнение специалист выразил в беседе со "Свободной прессой", объяснив, что, если коммерческая компания SWIFT пойдёт на поводу у США, больше всего проблем возникнет именно у западных стран, которые осуществляют различные закупки у российской стороны.

"Конечно, компания может подчиниться решению Соединённых Штатов, но тогда будет нанесён сильный удар вообще по системе подтверждения платежей, разрушающий значительную часть финансовых расчётов в мире", — сказал Баширов.

Он сделал акцент на том, что Россия является поставщиком нефти, газа, металлов, за которые необходимо платить.

"Представьте, как американцы будут покупать алюминий и титан, если система SWIFT не будет работать? Как они будут расплачиваться? В чемоданах деньги возить?", — высказался он.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для всей мировой торговли. По его мнению, лишать РФ доступа к международной межбанковской системе нельзя, если принять такое решение, мировому рынку будет нанесён непоправимый ущерб.

"Вопрос SWIFT может стать атомной бомбой для рынков капитала, а также товаров и услуг", — сказал он.

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