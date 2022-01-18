В США выразили беспокойство по поводу учений России и Белоруссии

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии.

"Мы обеспокоены учениями, но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине", — сказала Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post.

Ранее замначальника генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко анонсировал внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, итогом которой станут учения "Союзная решимость-2022". Российско-белорусские манёвры пройдут с 10 по 20 февраля. После этого стартует подготовка к учениям "Щит союза — 2023".

Ранее новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российские власти не оставят незамеченным наращивание военных сил НАТО неподалёку от белорусской границы.

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