Лавров: Россия приветствует помощь США в урегулировании конфликта с Украиной

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова приветствовать содействие США в урегулировании ситуации с Украиной. Об этом глава ведомства сообщил на пресс-конференции после переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он также добавил, что Америка имеет решающее влияние на киевский режим.

Ранее Лавров попросил главу МИД Германии Анналену Бербок не политизировать реализацию проекта "Северный поток-2". До этого Бербок сообщила, что в настоящее время проект газопровода не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс его сертификации приостановлен.

Напомним, что министр иностранных дел ФРГ прибыла в РФ и встретилась с главой российской дипломатии 18 января.

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