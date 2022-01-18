Токсичный советник Офиса Зеленского хлопнул дверью. Или вылетел за неё?

Главный специалист команды украинского президента по абсурдным и токсичным заявлениям Алексей Арестович одномоментно лишился всех своих постов: и должности советника главы Офиса Ермака, и спикера украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Непонятно только, сам он "ушёл, хлопнув дверью" или его "ушли".

Известно только, что увольнение произошло после того, как Арестович заявил, будто Владимир Зеленский "забронзовел" и теперь общается с народом исключительно "в виде записи", забросив живое общение с живыми людьми, которое ему — комику — принесло победу на президентских выборах.

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Политические противники действующего президента, которые, похоже, слегка опасались "жала" Арестовича, теперь ликуют:

"Судя по всему, "Люся" Арестович снят с содержания в офисе президента", — прокомментировал отставку политтехнолог Тарас Березовец.

Другой политтехнолог из команды экс-президента обратил внимание на полезность экс-советника Ермака для власти:

"Чем был удобен Арестович? Он был настолько токсичен, что мог без всякого ущерба для репутации озвучивать любые тезисы, даже совершенно дикие", — констатирует Алексей Голобуцкий.

А вот киевская журналистка Светлана Крюкова уверена, что уволенный (и явно обиженный) Арестович будет теперь полезен врагам Зеленского:

"Теперь он все свои дикие тезисы, похоже, будут озвучивать уже не в интересах Зеленского. Ряды критиков власти пополнились содержательным спикером".

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