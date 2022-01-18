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Автор Ольга Лебедева

Токсичный советник Офиса Зеленского хлопнул дверью. Или вылетел за неё?

Мир

Главный специалист команды украинского президента по абсурдным и токсичным заявлениям Алексей Арестович одномоментно лишился всех своих постов: и должности советника главы Офиса Ермака, и спикера украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Токсичный советник Офиса Зеленского хлопнул дверью. Или вылетел за неё?

Непонятно только, сам он "ушёл, хлопнув дверью" или его "ушли".

Известно только, что увольнение произошло после того, как Арестович заявил, будто Владимир Зеленский "забронзовел" и теперь общается с народом исключительно "в виде записи", забросив живое общение с живыми людьми, которое ему — комику — принесло победу на президентских выборах.

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Политические противники действующего президента, которые, похоже, слегка опасались "жала" Арестовича, теперь ликуют:

"Судя по всему, "Люся" Арестович снят с содержания в офисе президента", — прокомментировал отставку политтехнолог Тарас Березовец.

Другой политтехнолог из команды экс-президента обратил внимание на полезность экс-советника Ермака для власти:

"Чем был удобен Арестович? Он был настолько токсичен, что мог без всякого ущерба для репутации озвучивать любые тезисы, даже совершенно дикие", — констатирует Алексей Голобуцкий.

А вот киевская журналистка Светлана Крюкова уверена, что уволенный (и явно обиженный) Арестович будет теперь полезен врагам Зеленского:

"Теперь он все свои дикие тезисы, похоже, будут озвучивать уже не в интересах Зеленского. Ряды критиков власти пополнились содержательным спикером".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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