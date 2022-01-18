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Автор Ольга Лебедева

Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Мир

Журналист и эссеист Эрик Земмур, который баллотируется на пост президента Франции, был оштрафован в понедельник на €10 000 за разжигание ненависти к мигрантам во время выступления по телевидению.

Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Парижский суд судил Земмура за высказывания, которые он сделал в телешоу в сентябре 2020 года. Говоря о несопровождаемых несовершеннолетних, въезжающих в страну, Земмур тогда сказал:

“У них нет причин находиться здесь, они воры, они убийцы, они насильники, это все, что они делают, их следует отправить обратно”.

Трансляция состоялась через несколько дней после того, как исламист пакистанского происхождения устроил поножовщину возле бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, ранив двух человек.

Обвинение утверждало, что Земмур “переступил границы свободы выражения мнений”.

Адвокат Земмура Оливье Пардо заявил, что его клиент будет обжаловать приговор. Он добавил, что Земмур высказывал свои политические взгляды и описывал “реальность", иногда “жестоким образом”.

Сам кандидат в президенты назвал это решение суда “идеологическим и глупым”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Земмур, известный своими антимигрантскими и антиисламскими заявлениями, является крайне противоречивой фигурой во Франции.
  • Он подвергался судебному преследованию 15 раз и был осужден за разжигание ненависти в 2011 и 2019 годах.

Французы выберут президента в апреле 2022 года.

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