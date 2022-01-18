Вспыхнул арабский мир: аравийская коалиция начала бомбить столицу Йемена

Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала воздушный налет на столицу Йемена Сану, заявив, что это был ответ на более раннее нападение "поддерживаемых Ираном” террористов-хуситов на Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Государственные СМИ Саудовской Аравии объявили о налете в понедельник вечером, заявив, что истребители F-15 коалиции уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, предположительно использовавшиеся при нанесении удара по ОАЭ.

Что говорят хуситы

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что ополчение, которое контролирует столицу Йемена, использовало пять "баллистических и крылатых ракет” и "большое количество беспилотных летательных аппаратов” для поражения "ряда важных и чувствительных объектов и объектов Эмиратов”, включая аэропорты в Дубае и Абу-Даби.

Сари добавил, что "успешная операция была ответом за эскалацию агрессии США-Саудовской Аравии-Эмиратов” и что ОАЭ будут оставаться "небезопасным государством до тех пор, пока продолжается его агрессивная эскалация против Йемена”.

Мнение "пострадавшей стороны"

Власти Эмиратов заявили, что в результате нападений погибли 23 человека, среди них женщины, дети и даже целые семьи.

Они сообщили также, что несколько бензовозов взорвались в промышленной зоне Мусафы недалеко от международного аэропорта Абу-Даби, вызвав "незначительный пожар”.

По словам бригадного генерала Турки Аль-Малики, представителя возглавляемой Саудовской Аравией "Коалиции по восстановлению законности в Йемене”, Саудовская Аравия считает удар "террористической атакой” со стороны "террористической группы, поддерживаемой Ираном ополчения хуситов", что равносильно военному преступлению против гражданского населения.

Аль-Малики назвал хуситов террористической угрозой, подрывающей региональную и международную безопасность, чье "пиратство” также угрожает торговле и свободе судоходства в Красном море.

"Коалиция ответит таким образом, чтобы обеспечить коллективную безопасность в интересах международного сообщества", — добавил он.

Штаты уже высказались

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан повторил слова саудовцев, осудив нападение на ОАЭ и заявив, что Вашингтон "будет работать над тем, чтобы поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы были привлечены к ответственности за свои действия”.

Напомним, что США оказывают материально-техническую и разведывательную поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции с момента ее вторжения в Йемен в 2015 году, стремясь восстановить в должности президента Абдраббу Мансура Хади, свергнутого хуситами годом ранее.

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