EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Вспыхнул арабский мир: аравийская коалиция начала бомбить столицу Йемена

Мир

Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала воздушный налет на столицу Йемена Сану, заявив, что это был ответ на более раннее нападение "поддерживаемых Ираном” террористов-хуситов на Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вспыхнул арабский мир: аравийская коалиция начала бомбить столицу Йемена

Государственные СМИ Саудовской Аравии объявили о налете в понедельник вечером, заявив, что истребители F-15 коалиции уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, предположительно использовавшиеся при нанесении удара по ОАЭ.

Что говорят хуситы

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что ополчение, которое контролирует столицу Йемена, использовало пять "баллистических и крылатых ракет” и "большое количество беспилотных летательных аппаратов” для поражения "ряда важных и чувствительных объектов и объектов Эмиратов”, включая аэропорты в Дубае и Абу-Даби.

Сари добавил, что "успешная операция была ответом за эскалацию агрессии США-Саудовской Аравии-Эмиратов” и что ОАЭ будут оставаться "небезопасным государством до тех пор, пока продолжается его агрессивная эскалация против Йемена”.

Мнение "пострадавшей стороны"

Власти Эмиратов заявили, что в результате нападений погибли 23 человека, среди них женщины, дети и даже целые семьи.

Они сообщили также, что несколько бензовозов взорвались в промышленной зоне Мусафы недалеко от международного аэропорта Абу-Даби, вызвав "незначительный пожар”.

По словам бригадного генерала Турки Аль-Малики, представителя возглавляемой Саудовской Аравией "Коалиции по восстановлению законности в Йемене”, Саудовская Аравия считает удар "террористической атакой” со стороны "террористической группы, поддерживаемой Ираном ополчения хуситов", что равносильно военному преступлению против гражданского населения.

Аль-Малики назвал хуситов террористической угрозой, подрывающей региональную и международную безопасность, чье "пиратство” также угрожает торговле и свободе судоходства в Красном море.

"Коалиция ответит таким образом, чтобы обеспечить коллективную безопасность в интересах международного сообщества", — добавил он.

Штаты уже высказались

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан повторил слова саудовцев, осудив нападение на ОАЭ и заявив, что Вашингтон "будет работать над тем, чтобы поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы были привлечены к ответственности за свои действия”.

Напомним, что США оказывают материально-техническую и разведывательную поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции с момента ее вторжения в Йемен в 2015 году, стремясь восстановить в должности президента Абдраббу Мансура Хади, свергнутого хуситами годом ранее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Йемен: отсрочка объявленной смерти
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оаэ абу-даби саудовская аравия
Новости
$35 млн залога или 2 месяца в тюрьме - перспективы Петра Порошенко
Global News: Канада отправила войска на Украину из-за "российской агрессии"
Буславец: Украина может начать воровать российский газ для выхода из кризиса
Вспыхнул арабский мир: аравийская коалиция начала бомбить столицу Йемена
Порядок на дороге или повальное стукачество: автоэксперт о "народном инспекторе"
Экономист: из-за американских санкций в России станут дороже кредиты
"Мы не смогли бы": в ЕС объяснили, почему не вмешались в события в Казахстане
Пациентов с психическими расстройствами лечат с помощью рэпа
В Госдуме ответили на заявление ФРГ о несоответствии "СП-2" праву Евросоюза
Наталья Поклонская впечатлила публику эффектным нарядом
Последние материалы
Буславец: Украина может начать воровать российский газ для выхода из кризиса
Вспыхнул арабский мир: аравийская коалиция начала бомбить столицу Йемена
Тростниковый сахар или белый: есть ли разница
Порядок на дороге или повальное стукачество: автоэксперт о "народном инспекторе"
Экономист: из-за американских санкций в России станут дороже кредиты
"Мы не смогли бы": в ЕС объяснили, почему не вмешались в события в Казахстане
Пациентов с психическими расстройствами лечат с помощью рэпа
В Госдуме ответили на заявление ФРГ о несоответствии "СП-2" праву Евросоюза
Наталья Поклонская впечатлила публику эффектным нарядом
Эксперт раскритиковал депутата Хамзаева и его антиалкогольную инициативу
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Любовь Степушова Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей" Любовь Степушова Александр Артамонов Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий Александр Артамонов Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов
Общество
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Мир. Новости мира
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Власти Китая заявили, что "омикрон" завезли в Пекин посылкой из Канады
Мир. Новости мира
Власти Китая заявили, что "омикрон" завезли в Пекин посылкой из Канады
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников