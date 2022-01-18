Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала воздушный налет на столицу Йемена Сану, заявив, что это был ответ на более раннее нападение "поддерживаемых Ираном” террористов-хуситов на Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
Государственные СМИ Саудовской Аравии объявили о налете в понедельник вечером, заявив, что истребители F-15 коалиции уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, предположительно использовавшиеся при нанесении удара по ОАЭ.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что ополчение, которое контролирует столицу Йемена, использовало пять "баллистических и крылатых ракет” и "большое количество беспилотных летательных аппаратов” для поражения "ряда важных и чувствительных объектов и объектов Эмиратов”, включая аэропорты в Дубае и Абу-Даби.
Сари добавил, что "успешная операция была ответом за эскалацию агрессии США-Саудовской Аравии-Эмиратов” и что ОАЭ будут оставаться "небезопасным государством до тех пор, пока продолжается его агрессивная эскалация против Йемена”.
Власти Эмиратов заявили, что в результате нападений погибли 23 человека, среди них женщины, дети и даже целые семьи.
Они сообщили также, что несколько бензовозов взорвались в промышленной зоне Мусафы недалеко от международного аэропорта Абу-Даби, вызвав "незначительный пожар”.
По словам бригадного генерала Турки Аль-Малики, представителя возглавляемой Саудовской Аравией "Коалиции по восстановлению законности в Йемене”, Саудовская Аравия считает удар "террористической атакой” со стороны "террористической группы, поддерживаемой Ираном ополчения хуситов", что равносильно военному преступлению против гражданского населения.
Аль-Малики назвал хуситов террористической угрозой, подрывающей региональную и международную безопасность, чье "пиратство” также угрожает торговле и свободе судоходства в Красном море.
"Коалиция ответит таким образом, чтобы обеспечить коллективную безопасность в интересах международного сообщества", — добавил он.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан повторил слова саудовцев, осудив нападение на ОАЭ и заявив, что Вашингтон "будет работать над тем, чтобы поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы были привлечены к ответственности за свои действия”.
Напомним, что США оказывают материально-техническую и разведывательную поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции с момента ее вторжения в Йемен в 2015 году, стремясь восстановить в должности президента Абдраббу Мансура Хади, свергнутого хуситами годом ранее.
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