Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь прокомментировала предложения России по гарантиям безопасности. По её мнению, Россия "расставила ловушку" странам НАТО.
В понедельник Каллас пообщалась с польским коллегой Матеушем Моравецким насчёт возможности противостояния возросшей военной активности России и обеспечения безопасности в регионе, сообщает РИА "Новости".
"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", — заявила Каллас.
Кроме того, премьер-министр Эстонии вновь повторила тезис об "агрессии России на Украине". По её словам, угроза этой агрессии нарастает и нужно быть готовыми "к расширению агрессии России на Украине".
"Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", — отметила Каллас, подчеркнув, что союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро".
Напомним, в конце декабря Кая Каллас заявила, что её пугает перспектива переговоров с Россией по гарантиям безопасности.
"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры (по гарантиям безопасности) с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо", — заявила она тогда.
И добавила, что в отношении России Эстония менее наивна по сравнению с некоторыми союзниками. И добавила, что другие государства интересуются мнением Эстонии и спрашивают у нее совета.
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