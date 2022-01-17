Премьер Эстонии обнаружила ловушку, которую Россия расставила НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь прокомментировала предложения России по гарантиям безопасности. По её мнению, Россия "расставила ловушку" странам НАТО.

В понедельник Каллас пообщалась с польским коллегой Матеушем Моравецким насчёт возможности противостояния возросшей военной активности России и обеспечения безопасности в регионе, сообщает РИА "Новости".

"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", — заявила Каллас.

Кроме того, премьер-министр Эстонии вновь повторила тезис об "агрессии России на Украине". По её словам, угроза этой агрессии нарастает и нужно быть готовыми "к расширению агрессии России на Украине".

"Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", — отметила Каллас, подчеркнув, что союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро".

Напомним, в конце декабря Кая Каллас заявила, что её пугает перспектива переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры (по гарантиям безопасности) с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо", — заявила она тогда.

И добавила, что в отношении России Эстония менее наивна по сравнению с некоторыми союзниками. И добавила, что другие государства интересуются мнением Эстонии и спрашивают у нее совета.