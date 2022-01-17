WSJ: НАТО расширяется на восток, чтобы "сдерживать Россию"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс расширяется на восток, чтобы "сдерживать Россию", передаёт The Wall Street Journal.

По его словам, глава РФ Владимир Путин намерен сократить присутствие НАТО в странах Восточной Европы. Однако, как подчеркнул Столтенберг, действия российского лидера приводят "к противоположному результату".

"Если Россия нападёт на Украину, поскольку она угрожает размещением почти 100 тысяч военнослужащих, НАТО ещё больше расширит своё присутствие вблизи РФ", — сказал генсек альянса.

Он добавил, что сейчас представители НАТО думают, как это сделать.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули: власти РФ знают о бесперспективности своих требований по гарантиям безопасности и продолжают искать предлог для нападения на Украину.

Также Столтенберг отметил, что НАТО значительно увеличил количество войск и техники после того, как Россия в 2014 "захватила Крымский полуостров".

В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не готовит нападение на Украину, а лишь передвигает войска в рамках своей территории.

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