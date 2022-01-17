В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев

В посольстве Казахстана в ОАЭ не смогли подтвердить информацию о том, что экс-глава государства Нурсултан Назарбаев находится в данный момент в Объединённых Арабских Эмиратах.

"Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарём, Назарбаев находится в Казахстане", — сообщили в посольстве РИА Новости.

Ранее СМИ написали, что в Киргизии, в международном аэропорту "Манас", приземлились два частных самолёта, являющихся собственностью семьи Назарбаева. Один из самолётов совершил рейс из Македонии, а второй прибыл из ОАЭ. Через какое-то время, по данным прессы, оба борта улетели из Бишкека.

Также писали, что 2 и 3 января Назарбаев был замечен в родном селе Шамалган в Алматинской области, перед тем, как в Казахстане начались массовые беспорядки. Однако представители бывшего президента эту информацию пока не подтвердили.

Журналисты на прошлой неделе выдвинули предположение, что Назарбаев, вероятнее всего, покинул Казахстан, когда там начались беспорядки. Было странно, что он не сделал ни одного официального заявления, касающегося событий, происходящих в республике. 12 января послом Казахстана в Азербайджане Сержаном Абдыкаримовым было сделано заявление, что Назарбаев остановился в Нур-Султане.

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