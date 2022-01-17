Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз

Мэр Киева Виталий Кличко вновь заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

Глава украинской столицы сообщил в своём telegram-канале, что ему пришёл положительный результат теста на коронавирус.

"Друзья! Новость для меня неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни", — написал он в публикации.

Кличко также добавил, что начал лечение и сейчас находится на самоизоляции дома, где будет продолжать работать.

Гражданам он напомнил, что важно продолжать соблюдать меры безопасности, ведь вирус остаётся очень заразным, поэтому и имеет высокую скорость распространения.

Ранее стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили и у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, он также заразился повторно. Заболевание протекает у него в лёгкой форме, и в настоящее время он работает дистанционно.

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