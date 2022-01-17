Песков о вариантах ответа США на действия РФ: "У нас тоже есть разные сценарии"

У России есть различные сценарии на случай нарастания конфликта вокруг Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о том, что Штаты рассматривают 18 вариантов ответа в случае эскалации, Песков подчеркнул: у американцев слишком большой набор возможных сценариев.

"Считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным то, что настолько сложным не является", — приводит комментарий Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ надеется, что на этой неделе США в письменной форме ответят на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее Нуланд в интервью Financial Times сообщила, что американские специалисты создали 18 разных сценариев, которые можно будет применить, если ситуация вокруг Украины ухудшится.

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