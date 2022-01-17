В Кремле рассказали, что думают про обвинения Порошенко в госизмене

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают по поводу обвинений экс-президента Петра Порошенко в госизмене, которые выдвигают против него украинские власти, и следят ли вообще за тем, где сейчас находится бывший президент Украины.

"Мы за этим не следим, он один из оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, но это не вопрос, чтобы мы пристально следили. Сейчас политическим оппонентам Зеленского нелегко на Украине, это мы фиксируем", — сказал Песков журналистам.

17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев, напоминает "Газета.ру". Прямо в аэропорту сотрудники ГБР Украины попытались вручить бывшему президенту повестку в суд, куда он должен явиться по обвинению в госизмене, но тот отказался её принять. Тем не менее, закончив своё выступление на митинге рядом с аэропортом "Киев", Порошенко поехал в суд, где должно пройти рассмотрение ходатайства по делу о госизмене, в которой его обвиняют украинские власти.

Порошенко обвиняют в закупках угля у Донбасса в 2014–2015 годах. Его действия расцениваются украинскими властями как финансирование терроризма.

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