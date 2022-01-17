"Дадим бой": Порошенко заявил о пересечении властями Украины "красных линий"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко после прохождения паспортного контроля в аэропорту Киева заявил, что власти Украины пересекли "красные линии", когда возбудили против него дело о государственной измене.

По его словам, действующее руководство Украины должно понести наказание. Политик подчеркнул, что за три года против него завели свыше 120 уголовных дел.

"Дело о госизмене — пересечение "красных линий", — сказал Порошенко журналистам.

Он также добавил, что правоохранители пытались задержать его в аэропорту, однако "испугались", увидев массовку.

"Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014 — 2015 годах. Всех жду под судом", — приводит слова экс-президента Украины издание "Страна.ua", которое ведёт текстовую трансляцию.

Порошенко подозревают в государственной измене по делу о поставках угля из районов Донбасса. Ранее политик сообщал, что силовики не могут задержать его в аэропорту, так как он сам планирует прийти на судебное заседание.

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