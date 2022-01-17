Порошенко успешно прошёл паспортный контроль по прилёте в Киев

Экс-президент Украины Пётр Порошенко успешно прошёл паспортный контроль в аэропорту Киева. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Бывший украинский лидер уже вышел из таможенной зоны. Ранее он заявлял, что пограничники отказываются пускать его на Украину. Они забирали у Порошенко паспорт для проверки.

"На протяжении 15 минут правоохранители, часть которых были в форме пограничников, часть в чёрном, незаконно пытались не пустить меня на территорию Украины", — сказал экс-президент журналистам.

Он назвал действия пограничников "провокацией с целью подстрекательства к массовым акциям".

На Украине Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене при организации поставок угля из районов Донбасса. В аэропорту Киева бывшего президента встречают несколько тысяч его сторонников.

Политик убеждён, что оснований для задержания нет, так как он сам намерен прийти на судебное заседание.

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