Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что во время возведения ограждения на границе требуется усилить охрану территории, так как Белоруссия может начать провокации для дестабилизации ситуации.
Он подчеркнул в эфире "Польского радио", что белорусские силовые структуры наверняка попытаются повысить напряжённость в зоне строительства забора. Солох призвал пограничников подготовиться к разным вариантам развития событий на польско-белорусской границе, передаёт ТАСС.
"Нужно будет обеспечить безопасность работников, которые займутся возведением заграждения, не только охранять границу, но и защищать людей", — сказал глава Бюро нацбезопасности.
Власти Польши собираются построить на границе с Белоруссией пятиметровый забор с современными средствами наблюдения.
Напомним, в ноябре 2022 года на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострился миграционный кризис. Сюда пришли тысячи нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Беженцы неоднократно пытались прорвать заграждение из колючей проволоки, чтобы попасть в ЕС.
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