Польша опасается провокаций со стороны Белоруссии в период возведения забора

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что во время возведения ограждения на границе требуется усилить охрану территории, так как Белоруссия может начать провокации для дестабилизации ситуации.

Он подчеркнул в эфире "Польского радио", что белорусские силовые структуры наверняка попытаются повысить напряжённость в зоне строительства забора. Солох призвал пограничников подготовиться к разным вариантам развития событий на польско-белорусской границе, передаёт ТАСС.

"Нужно будет обеспечить безопасность работников, которые займутся возведением заграждения, не только охранять границу, но и защищать людей", — сказал глава Бюро нацбезопасности.

Власти Польши собираются построить на границе с Белоруссией пятиметровый забор с современными средствами наблюдения.

Напомним, в ноябре 2022 года на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострился миграционный кризис. Сюда пришли тысячи нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Беженцы неоднократно пытались прорвать заграждение из колючей проволоки, чтобы попасть в ЕС.

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