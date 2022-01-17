Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"

Жители села Шамалган, в котором родился экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, рассказали, где он был во время массовых беспорядков на территории республики.

По их словам, бывший глава государства 2 и 3 января находился в родном селе, а потом уехал на бронированном автомобиле в Киргизию. После этого Назарбаев отправился в ОАЭ, передаёт "Московский комсомолец".

"Мы насчёт его визита поняли по машинам с сопровождением, которые сюда понаехали, 2 января он абсолютно точно был здесь. Меня заранее предупредили, что приедет на кладбище", — поделился сельчанин.

Он также подчеркнул: жители Шамалгана, которые видели Назарбаева, рассказывали, что экс-президент Казахстана выглядел нормально. Рядом с ним была охрана, кортеж.

"Живой, конечно. Если вы думаете разыскать тут его могилу, то не старайтесь. Никаких тайных похорон не проводили", — добавил мужчина.

Официального подтверждения информации о маршруте Назарбаева в период массовых беспорядков пока нет.

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