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Автор Екатерина Широкова

Bloomberg: Россия и Китай — "грозная пара" для Запада

Мир

Союз России и Китая представляет для западных стран "грозную пару", заявил экс-командующий НАТО, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. По его мнению, дипломатические отношения двух стран будут только крепнуть.

Bloomberg: Россия и Китай — "грозная пара" для Запада

По мнению Ставридиса, Китай и КНР дополняют друг друга в геополитическом смысле.

"У Китая огромное население, нехватка жизненно важных природных ресурсов, таких как нефть, мощная и диверсифицированная экономика и сильное влияние в большей части Восточной Азии и Африки к югу от Сахары.

У России стагнирующее население, огромные природные ресурсы в виде нефти и газа, плохо диверсифицированная экономика и сильное влияние в некоторых частях Европы, Центральной Азии и на Кавказе", — написал экс-командующий в колонке для Bloomberg.

Ставридис призвал страны Запада объединиться перед "лицом угрозы" в случае, если Россия и Китай усилят "координацию политики".

"Если Си и Путин усилят координацию политики, разделят военные базы, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие", — резюмировал экс-командующий НАТО.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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