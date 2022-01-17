Союз России и Китая представляет для западных стран "грозную пару", заявил экс-командующий НАТО, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. По его мнению, дипломатические отношения двух стран будут только крепнуть.
По мнению Ставридиса, Китай и КНР дополняют друг друга в геополитическом смысле.
"У Китая огромное население, нехватка жизненно важных природных ресурсов, таких как нефть, мощная и диверсифицированная экономика и сильное влияние в большей части Восточной Азии и Африки к югу от Сахары.
У России стагнирующее население, огромные природные ресурсы в виде нефти и газа, плохо диверсифицированная экономика и сильное влияние в некоторых частях Европы, Центральной Азии и на Кавказе", — написал экс-командующий в колонке для Bloomberg.
Ставридис призвал страны Запада объединиться перед "лицом угрозы" в случае, если Россия и Китай усилят "координацию политики".
"Если Си и Путин усилят координацию политики, разделят военные базы, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие", — резюмировал экс-командующий НАТО.
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