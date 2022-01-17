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Автор Екатерина Широкова

Австралийский регулятор рекомендовал правительству признать "Спутник V"

Мир

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать российский "Спутник V" в качестве статуса, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, для въезжающих в Австралию.

Австралийский регулятор рекомендовал правительству признать "Спутник V"

В управлении подчеркнули, что российская сторона представила все необходимые документы и сертификаты, которые подтверждают эффективность препарата.

"TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 [российского] Центра им. [Н. Ф.] Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", — цитирует сообщение регулятора ТАСС.

Кроме того, в управлении заявили, что "Спутник V" показывает среднюю эффективность не ниже 89% против заражения COVID-19 и на 98-100% защищает от тяжёлого течения болезни, а также летальных исходов.

"Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приёма иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешён въезд в Австралию", — резюмировали в TGA.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы спутник v австралия
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