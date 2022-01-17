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Автор Ольга Лебедева

Белоруссия развернула борьбу на "историческом фронте": Прибалтика в ярости

Мир

Власти Литвы и Латвии обвинили Белоруссию в "подрыве национальной безопасности". К ним готовы присоединиться Украина и Польша.

Белоруссия развернула борьбу на "историческом фронте": Прибалтика в ярости

Поводом для возмущения стал подписанный Александром Лукашенко Закон "О геноциде белорусского народа", который стал, по сути, адекватным политическим ответом на враждебную пропаганду со стороны соседей.

На протяжении многих лет Варшава, Киев, Вильнюс и Рига всячески поощряют создание у себя всевозможных "институтов национальной памяти" и создают "музеи оккупации". Главная цель этих организаций — переписать историю, показать СССР и Российскую империю центрами зла и возложить на них ответственность за собственные невзгоды.

К слову, в Прибалтике — ещё не очень давно бывшей тремя социалистическими республиками и щедро датировавшейся из "кармана СССР" — отрицание факта "советской оккупации" уже карается в уголовном порядке.

Белоруссия же, напротив, к наследию СССР относятся бережно и уважительно, из-за чего многократно подвергалась остракизму со стороны Прибалтики, Польши и Украины — своих ближайших соседей. И вот, наконец, терпение лопнуло:

  • теперь страна юридически признала геноцид своего народа нацистскими преступниками в годы войны и послевоенный период (до 1951 года);
  • за публичное отрицание этого факта отныне устанавливается уголовная ответственность.

Что не по нраву соседям?

Дело в том — это установленный исторический факт, что на территории Белоруссии особенно зверствовали полицаи, завербованные гитлеровцами в Литве и Латвии. Они "хорошо зарекомендовали себя" в массовых убийствах евреев Прибалтики и "были командированы" в соседнюю республику.

После распада СССР те, кто воевал за немцев, в Прибалтике, а чуть позже и на Украине, были провозглашены героями борьбы за независимость. И литовцам с латышами очень не нравится, когда их "национальных героев" называют преступниками.

Но и это не всё

Подписанный Лукашенко закон не ограничивается признанием исторических фактов только военного периода, отмечают "Известия":

"По словам белорусского президента, "литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие их исторических форм государственности — Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В связи с этим президент Белоруссии предложил "дать этим периодам адекватную оценку". Оценку резко отрицательную".

А ещё Александр Лукашенко предложил именовать в учебниках истории период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками и даже "этноцидом белорусов".

Естественно, такие заявления не могут не вызвать раздражения поляков и литовцев, привыкших считать, что их предки несли белорусам исключительно свет цивилизации и просвещения, — констатируют "Известия".

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Хатынь. Храм под открытым небом
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы закон литва польша латвия белоруссия прибалтика александр лукашенко
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