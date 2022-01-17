EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Япония осуждает ракетные испытания, КНДР продолжает запуски

Мир

Правительство Японии резко осудило ракетные запуски Северной Кореи. По словам генерального секретаря кабмина Хирокадзу Мацуно, испытания КНДР представляют угрозу не только их стране, но и всему региону.

Япония осуждает ракетные испытания, КНДР продолжает запуски

Как отметили власти Японии, минувшей ночью Северная Корея вновь запустила ракету в сторону японского моря.

"Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это", — цитирует генсека кабмина Мацуно РИА Новости.

Генеральный секретарь отметил, что пока о каком-либо ущербе от ракеты неизвестно. Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что в Японии будет сформирован кризисный штаб для решения проблем с возможными испытаниями оружия северокорейской стороной.

Ранее Pravda.Ru цитировала ответ властей КНДР на угрозы возможных санкций со стороны США из-за участившихся ракетных пусков. Так, в Северной Корее заявили, что имеют полное право проводить испытания в "оборонных целях" на своей территории и в случае, если Америка введёт новые санкции, Пхеньян намерен дать "чёткий и решительный ответ".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вам все врут: Что на самом деле происходит в КНДР?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы кндр япония фумио кисида северная корея
Новости
В Красноярске выявили первые пять случаев "омикрона"
NYT: США готовят Украину к партизанской войне в духе Афганистана
Гинцбург: штаммы коронавируса могут стать "живой вакциной" и привести к смерти
Yahoo: ЦРУ тайно тренирует спецназ Украины для нападения на Россию
Япония осуждает ракетные испытания, КНДР продолжает запуски
Трамп: Байден превращает США в "крупномасштабную версию Венесуэлы"
В Катаре от коронавируса умер трёхнедельный младенец
"Храбрый рыцарь" заблокировал Босфор
В Ангарске сгорел цех с майнинговой фермой
The Telegraph: Бориса Джонсона вызвали на допрос из-за вечеринки в локдаун
Последние материалы
Япония осуждает ракетные испытания, КНДР продолжает запуски
Трамп: Байден превращает США в "крупномасштабную версию Венесуэлы"
В Катаре от коронавируса умер трёхнедельный младенец
"Храбрый рыцарь" заблокировал Босфор
В Ангарске сгорел цех с майнинговой фермой
The Telegraph: Бориса Джонсона вызвали на допрос из-за вечеринки в локдаун
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Адвокат рассказала, за хранение каких вещей на балконе могут наказать рублём
Инфекционист Поздняков рассказал, почему госпитализируют детей с "омикроном"
Канадские власти рекомендовали не ездить на Украину из-за "российской агрессии"
Популярное
Мир. Новости мира
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Мир. Новости мира
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Мир. Новости мира
Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану
Мир. Новости мира
Песков: ситуация на границе с Украиной слишком напряжённая
Ирина Шлионская Сонливость — результат мутаций ДНК Ирина Шлионская Юрий Носовский COVID: Роспотребнадзор предупреждает, работодатель страдает Юрий Носовский Дмитрий Соколов Как дворяне создали СССР Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Мир. Новости мира
В Кремле ответили на сообщения о возможности размещения вооружений на Украине
Байден назвал террором инцидент в Техасе
Мир. Новости мира
Байден назвал террором инцидент в Техасе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников