Япония осуждает ракетные испытания, КНДР продолжает запуски

Правительство Японии резко осудило ракетные запуски Северной Кореи. По словам генерального секретаря кабмина Хирокадзу Мацуно, испытания КНДР представляют угрозу не только их стране, но и всему региону.

Как отметили власти Японии, минувшей ночью Северная Корея вновь запустила ракету в сторону японского моря.

"Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это", — цитирует генсека кабмина Мацуно РИА Новости.

Генеральный секретарь отметил, что пока о каком-либо ущербе от ракеты неизвестно. Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что в Японии будет сформирован кризисный штаб для решения проблем с возможными испытаниями оружия северокорейской стороной.

Ранее Pravda.Ru цитировала ответ властей КНДР на угрозы возможных санкций со стороны США из-за участившихся ракетных пусков. Так, в Северной Корее заявили, что имеют полное право проводить испытания в "оборонных целях" на своей территории и в случае, если Америка введёт новые санкции, Пхеньян намерен дать "чёткий и решительный ответ".

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