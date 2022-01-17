Правительство Японии резко осудило ракетные запуски Северной Кореи. По словам генерального секретаря кабмина Хирокадзу Мацуно, испытания КНДР представляют угрозу не только их стране, но и всему региону.
Как отметили власти Японии, минувшей ночью Северная Корея вновь запустила ракету в сторону японского моря.
"Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это", — цитирует генсека кабмина Мацуно РИА Новости.
Генеральный секретарь отметил, что пока о каком-либо ущербе от ракеты неизвестно. Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что в Японии будет сформирован кризисный штаб для решения проблем с возможными испытаниями оружия северокорейской стороной.
Ранее Pravda.Ru цитировала ответ властей КНДР на угрозы возможных санкций со стороны США из-за участившихся ракетных пусков. Так, в Северной Корее заявили, что имеют полное право проводить испытания в "оборонных целях" на своей территории и в случае, если Америка введёт новые санкции, Пхеньян намерен дать "чёткий и решительный ответ".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.