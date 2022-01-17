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Автор Екатерина Широкова

В Катаре от коронавируса умер трёхнедельный младенец

Мир

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Катаре скончался трёхнедельный ребёнок, сообщили в Министерстве здравоохранения эмирата. По словам врачей, у малыша не было хронических или сопутствующих заболеваний.

В Катаре от коронавируса умер трёхнедельный младенец

Как отметили в ведомстве, до заболевания коронавирусом малыш был абсолютно здоров.

"Ребёнок в возрасте трёх недель умер от тяжёлой инфекции, связанной с COVID-19. У младенца не было других, в частности наследственных, заболеваний", — написали специалисты Минздрава в своём официальном аккаунте в Twitter.

Что конкретно стало причиной смерти ребёнка, в ведомстве не уточнили.

Ранее Pravda. Ru цитировала мнение экспертов о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" провоцирует у маленьких детей развитие тяжёлого бронхита. Происходит это из-за того, что у малышей до конца не сформированы бронхи и вирус поражает их более быстро, чем у взрослых.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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