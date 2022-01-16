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Автор Валентина Севрюгина

Байден назвал террором инцидент в Техасе

Мир

Президент США Джо Байден прокомментировал случившееся в штате Техас, где мужчина взял в синагоге заложников, сообщает РИА Новости.

Байден назвал террором инцидент в Техасе

По мнению американского лидера, это был акт террора. Он также добавил, что в настоящий момент идут переговоры с министром юстиции Мерриком Гарландом, который работает над предотвращением подобных ситуаций в будущем.

Напомним, что накануне мужчина взял в заложники четырёх человек в синагоге городка Колливилла. При этом одного из них он решил отпустить, остальные были спасены спецназом в ходе операции. Известно, что нападавший был застрелен в ходе неё.

По одной из версий, захватчик добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая приговорена к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата.

Ранее немецкой полиции удалось задержать мужчину, который взял в заложники пассажиров туристического автобуса.

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Темы сша техас терроризм
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