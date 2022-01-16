Порошенко заявил, что его не будут задерживать по приезде на Украину

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко заявил об уверенности в том, что по приезде в страну из Польши его не станут задерживать. Об этом бывший президент написал у себя на странице в Facebook.

"Не потому что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу", — высказал своё мнение Порошенко.

Он также добавил, что для задержания совершенно нет оснований, поэтому нечего комментировать.

Известно, что он вернётся в Киев 17 января утром. На данный моменты экс-президент находится в командировке.

Ранее политика заподозрили в государственной измене, а именно: в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014-го по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

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