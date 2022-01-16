Участники массовых беспорядков в Алма-Ате захватили 1347 единиц оружия

Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что участники беспорядков в Казахстане захватили 1347 единиц оружия.

По его словам, бандиты напали на магазины с оружием практически одновременно.

"Участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия", — передаёт РИА Новости слова Таймерденова.

Он сообщил, что среди похищенного вооружения — 501 единица нарезного, 807 — гладкоствольного и 39 единиц газо-травматического оружия.

Ранее указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых беспорядков, развернувшихся 4 января из-за двукратного повышения цен на газ. В среду, 5 января, в Алма-Ате начались столкновения протестующих и полиции, несколько правоохранителей были захвачены митингующими и избиты.

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к протестующим в Казахстане и призвал их не разрушать государство. По его мнению, всё происходящее больше напоминает провокацию.

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