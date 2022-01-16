В Австрии для привитых "Спутником V" оформят сертификаты

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн рассказал о том, что в стране очень много граждан, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". При этом у этих вакцинированных до сих пор нет сертификата, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, на данный момент координационный кризисный центр по COVID-19 (GECKO) в данный момент активно занимается этим вопросом.

"У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты "Спутником V", — пояснил австрийский министр здравоохранения.

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

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