Аналитик Тимофеев: Россию вряд ли устроит ответ США по гарантиям безопасности

Ответ США и НАТО на главные требования РФ по гарантиям безопасности, скорее всего, будет отрицательным. Такое мнение выразил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

В интервью РИА Новости он заявил, что российским дипломатам всё-таки стоит рассчитывать на получение письменного ответа от Запада. Однако, как отметил аналитик, вряд ли он устроит РФ.

"Боюсь, что ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны", — сказал Тимофеев.

Он также добавил, что по таким общим вопросам, как стратегическая стабильность, США согласятся с позицией РФ, а требование прекратить расширение НАТО на восток Запад откажется принимать.

Также аналитик подчеркнул: диалог США и России может продолжиться, однако это значит, что предложения Москвы будут приняты.

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