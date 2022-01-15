Экс-глава МИД Польши призвал наказать российских артистов и учёных

Бывший глава МИД Польши, ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал вводить санкции против "знаменитостей, которые поддерживают" президента России Владимира Путина.

"Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", — сказал он в беседе с изданием El Confidencial.

По мнению Ващиковского, "Россия желает восстановить могущество уровня СССР": "Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию".

"Неприемлемо, что пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский "Спартак" играет в Мадриде. Мы открываем двери российским учёным, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина", — сказал евродепутат.

В последнее время бывшие министры иностранных дел Польши, а ныне евродепутаты устроили настоящее соревнования друг с другом.

Ранее экс-глава МИД Польши и тоже депутат Европарламента в настоящее время — Радослав Сикорский — прокомментировал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО является проектом по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и развала СССР.

Прокомментировал вот как: "Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам".

Столь "высокий" стиль общения и идеи насчёт санкций против учёных и спортсменов, в общем-то, показывают уровень компетенции нынешних европейских политиков. Впрочем, если вспомнить призывы к бойкотам крупных спортивных мероприятий в России, то ничего нового тот же Ващиковский не сказал.