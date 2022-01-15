"Красивые слова": в Госдуме оценили заявления США о готовности к диалогу с РФ

Москву интересует предметный диалог с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности, а не его имитация, заявил председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий, комментируя уверения Госдепа США в приверженности продолжать дипломатическое взаимодействие с РФ.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога", — говорится в сообщении Госдепартамента, размещённом на его сайте после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на которой обсуждались итоги заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

Слуцкий назвал заявление Госдепа "красивыми словами" и напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о наличии на Западе планов "замотать" переговорный процесс по предложенным РФ гарантиям безопасности.

"Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", — написал депутат в своём телеграм-канале.

Ранее РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Их обсудили на прошедших 9-10 января российско-американских переговорах в Женеве, а затем, 12 января, на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По итогам переговоров США и альянс обещали письменно ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.