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Автор Владимир Васютченко

"Красивые слова": в Госдуме оценили заявления США о готовности к диалогу с РФ

Мир

Москву интересует предметный диалог с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности, а не его имитация, заявил председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий, комментируя уверения Госдепа США в приверженности продолжать дипломатическое взаимодействие с РФ.

"Красивые слова": в Госдуме оценили заявления США о готовности к диалогу с РФ

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога", — говорится в сообщении Госдепартамента, размещённом на его сайте после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на которой обсуждались итоги заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

Слуцкий назвал заявление Госдепа "красивыми словами" и напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о наличии на Западе планов "замотать" переговорный процесс по предложенным РФ гарантиям безопасности.

"Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", — написал депутат в своём телеграм-канале.

Ранее РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Их обсудили на прошедших 9-10 января российско-американских переговорах в Женеве, а затем, 12 января, на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По итогам переговоров США и альянс обещали письменно ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности.

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Темы нато леонид слуцкий (политик)
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