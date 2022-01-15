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Автор Светлана Нерадовская

Экс-депутат Рады Розенблат: США уступят Украину России

Мир

По словам бывшего депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, США приняли решение передать Украину России. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала "Наш".

Экс-депутат Рады Розенблат: США уступят Украину России

"Торги между США и Россией уже завершились и нас просто передают России", — отметил парламентарий.

Розенблат уверен, что опасаться вооружённого конфликта на востоке Украины не стоит. Он считает, что западные СМИ постоянно говорят о "российском вторжении" на Украину, чтобы убрать всех сторонних инвесторов и заставить её подсесть за кредиты Запада, что окончательно погубит украинскую экономику.

Западные СМИ в последние месяцы регулярно пишут о готовности России "напасть" на Украину. В Москве уверены, что такие заявления нужны НАТО для обоснованного наращивания военной мощи вблизи российских границ. В Кремле неоднократно заявляли, что никаких вторжений Россия не готовит и никому не угрожает.

В конце 2021 года Россия обнародовала проекты соглашений по безопасности в Европе, предложив обсудить их с США и НАТО. Согласно предложениям РФ, НАТО должен отказаться от дальнейшего расширения в восточном направлении, от формирования военных баз на территориях стран бывшего Советского Союза и от их присоединения к альянсу.

Переговоры по гарантиям безопасности были начаты российской и американской сторонами 9 и 10 января в Женеве.

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Украинский эксперт об ИСТЕРИКЕ Киева на встречу России с США и НАТО!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина
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