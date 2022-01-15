Власти США рассчитывают добиться деэскалации вокруг Украины, используя дипломатию, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мы считаем, что можем достичь деэскалации и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", — цитирует заявление политика РИА Новости.
По словам Нуланд, в Вашингтоне надеются на продолжение переговоров с Москвой. Замгоссекретаря отметила, что соответствующее решение должен принять российский президент.
Нуланд отметила, что в ходе прошедших 9-10 января в Женеве российско-американских переговоров США и РФ "лишь услышали друг друга", а для того, чтобы достичь каких-то соглашений потребуется больше времени.
Замгоссекретаря сообщила также, что на случай российского вторжения на Украину в администрации президента США подготовили 18 сценариев действий.
"Мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — заявила Нуланд.
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