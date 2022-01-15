Нуланд: США надеются достичь деэскалации вокруг Украины при помощи дипломатии

Власти США рассчитывают добиться деэскалации вокруг Украины, используя дипломатию, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы считаем, что можем достичь деэскалации и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", — цитирует заявление политика РИА Новости.

По словам Нуланд, в Вашингтоне надеются на продолжение переговоров с Москвой. Замгоссекретаря отметила, что соответствующее решение должен принять российский президент.

Нуланд отметила, что в ходе прошедших 9-10 января в Женеве российско-американских переговоров США и РФ "лишь услышали друг друга", а для того, чтобы достичь каких-то соглашений потребуется больше времени.

Замгоссекретаря сообщила также, что на случай российского вторжения на Украину в администрации президента США подготовили 18 сценариев действий.

"Мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — заявила Нуланд.

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