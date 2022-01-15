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Автор Владимир Васютченко

Нуланд: США надеются достичь деэскалации вокруг Украины при помощи дипломатии

Мир

Власти США рассчитывают добиться деэскалации вокруг Украины, используя дипломатию, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Нуланд: США надеются достичь деэскалации вокруг Украины при помощи дипломатии

"Мы считаем, что можем достичь деэскалации и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", — цитирует заявление политика РИА Новости.

По словам Нуланд, в Вашингтоне надеются на продолжение переговоров с Москвой. Замгоссекретаря отметила, что соответствующее решение должен принять российский президент.

Нуланд отметила, что в ходе прошедших 9-10 января в Женеве российско-американских переговоров США и РФ "лишь услышали друг друга", а для того, чтобы достичь каких-то соглашений потребуется больше времени.

Замгоссекретаря сообщила также, что на случай российского вторжения на Украину в администрации президента США подготовили 18 сценариев действий.

"Мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — заявила Нуланд.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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