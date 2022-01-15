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Автор Светлана Нерадовская

Лукашенко: миротворцы предотвратили "цветную революцию" в Казахстане

Мир

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, благодаря вмешательству миротворцев в Казахстане удалось предотвратить цветную революцию.

Лукашенко: миротворцы предотвратили "цветную революцию" в Казахстане

"Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", — сказал Лукашенко 15 января, обращаясь к белорусскому миротворческому контингенту, который вернулся из Казахстана. Слова лидера страны можно найти на его официальном сайте.

Лукашенко убеждён, что ввод коллективных миротворческих сил ОДКБ не позволил произойти в Казахстане самому худшему.

"Переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности", — сообщил белорусский лидер.

Лукашенко уверен, что ситуация в Казахстане стала поводом для реального обеспечения безопасности силами ОДКБ, что, по его словам, произошло впервые. Он выразил белорусским миротворцам признательность за сделанное ими от себя лично и всего белорусского народа.

"Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ", — сказал Лукашенко, адресуясь к военным.

Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ после начавшихся в первых числах января беспорядков во всех крупных городах страны. Митингующие были настроены крайне агрессивно, нападали на административные здания, вели перестрелки с силовиками. Среди повстанцев и силовиков есть пострадавшие и убитые.

Коллективные миротворческие силы, прибывшие в Казахстан, помогли в наведении порядка и обеспечении безопасности стратегических объектов. 13 января было объявлено о том, что миссия ОДКБ успешно завершена, и из Казахстана начат вывод миротворческого контингента.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан белоруссия александр лукашенко
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