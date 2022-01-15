Украинский политолог: Россия "заберёт" Донбасс, если не договорится с НАТО

Украинский историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что если российской стороне не удастся достигнуть договорённостей с НАТО по гарантиям безопасности, Москва может признать ДНР и ЛНР.

Политолог отметил, что с самого начала был "за" присоединение Донбасса в России.

"Я всегда выступаю за то, чтобы Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, и, в конечном итоге, приняла их в свой состав, причём в полном объёме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной. Если после провала этих переговоров начнётся новое обострение, Россия уже не раз намекала на то, что опция признания ДНР-ЛНР имеется, она рассматривается", — цитирует историка "Украина.ру".

Кроме того, политолог подчеркнул, что в западной прессе "делают всё", чтобы миру было непонятно, чего хочет российская сторона от альянса. Между тем в проекте "Россия-США" нет ни одного упоминания Незалежной.

"Нет ни одного упоминания Украины. Ни одного! Если в проекте соглашения с НАТО Украина упоминается, о том, что мы против привлечения Украины в НАТО, то в американском проекте, который и обсуждался, нет ничего по этому поводу", — резюмировал историк.

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