Обнародованы подробности гибели гражданки России в Жамбылской области

Причиной гибели россиянки в Жамбылской области Казахстана стало огнестрельное ранение. Такую информацию предоставили в департаменте полиции области.

Представители ведомства опровергли появившиеся ранее данные о том, что гражданка России в ходе беспорядков скончалась от ножевых ранений.

"Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности", — рассказали в полиции.

Как сообщает РИА Новости, над делом о гибели россиянки работают следователи.

О факте гибели в Таразе россиянки, у которой остались трое детей, стало известно через российское посольство в стране. Власти региона по просьбе генконсульства в Алма-Ате возьмут дело о гибели россиянки под личный контроль и окажут родным погибшей, включая троих её детей, необходимую помощь.

Беспорядки в Казахстане начались в начале января. Они охватили все крупные города республики, террористы нападали на административные здания, занимались мародёрством. В устранении беспорядков в Казахстане по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева прибыли коллективные миротворческие силы ОДКБ, включая российские подразделения.

Со стороны населения и силовиков есть пострадавшие и убитые. До 19 января в Казахстане объявлен режим ЧП.

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