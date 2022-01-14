Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане

Россиянка и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане в Жамбылской области, о случившемся проинформировало посольство России в Казахстане.

Ведомство разместило пост о произошедшем в своём аккаунте в Facebook, в котором выразило соболезнования родным и близким погибшей гражданки России.

"В городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения", — говорится в сообщении.

Посольство сообщило, что будет проведено расследование происшествия, чтобы установить личность преступников. Соответствующий запрос направлен в правоохранительные органы.

Ранее указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых беспорядков, развернувшихся 4 января из-за двукратного повышения цен на газ.

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