Эксперт Гривач оценил риск ужесточения американских санкций против СП-2

Звучащие в Сенате США требования срочного ужесточения санкций против проекта "Северный поток-2" не стоит воспринимать всерьёз, заявил замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя Pravda.Ru призыв американского сенатора Тома Круза к ограничительным мерам в отношении газопровода.

"Здесь, скорее, какой-то личный PR, может быть, какой-то отчёт перед лоббистскими структурами, которые через него продавливали эти решения. Соответственно, не стоит всерьёз воспринимать эти призывы", — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время власти США изменили свой подход к созданию препятствий для реализации проекта СП-2.

"Они просто изменили подход к политике и действуют сейчас не столь по-ковбойски, пытаются воздействовать на российско-европейское энергетическое сотрудничество более тонкими методами и помешать ему", — пояснил Гривач.

Ранее верхняя палата конгресса рассмотрела предложенный Крузом законопроект об ужесточении санкций против "Северного потока-2". За инициативу проголосовали 55 сенаторов (необходимо 60), 43 — выступили против. После этого Круз обратился к президенту Джо Байдену с призывом прислушаться к мнению Сената относительно российского газопровода.

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