Bloomberg: США "давят" на ЕС для согласования новых санкций против РФ

Власти США пытаются оказать давление на Евросоюз для согласования и утверждения пакета новых санкций в отношении РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В материале отмечается, что Брюссель не предоставляет оперативных ответов американским партнёрам по антироссийским ограничениям. Переговоры США и ЕС длятся уже в течение нескольких недель.

Кроме того, авторы статьи убеждены: в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены возможным ответом России на введение санкций. По информации издания, сейчас американские политики оценивают возможные последствия.

"Помимо введения войск на Украину, речь может идти о любых попытках организовать переворот против главы Украины Владимира Зеленского или других действиях по дестабилизации его правительства", — сказано в материале.

При этом в Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не собирается проявлять агрессию в отношении Украины.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекратить "истеричные заявления" о новых ограничениях против России.

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